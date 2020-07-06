Рада Нацбанку утрималася від призначення Чурія на посаду заступника голови НБУ – Данилишин

Рада Національного банку України утрималася від призначення Олега Чурія на посаду заступника голови НБУ, повідомив голова Ради НБУ Богдан Данилишин у Facebook.

Подання про призначення Чурія вніс вже колишній голова Національного банку Яків Смолій.

«Рада утрималася від призначення Чурія Олега Євгенійовича на посаду заступника голови Національного банку України», – написав Данилишин.

Чурій став заступником голови НБУ в червні 2015 року. Його повноваження закінчуються 10 липня, однак 30 червня пресслужба Нацбанку заявила, що Рада НБУ «безпідставно не розглянула» повторне призначення Чурія на посаду. Данилишин назвав повідомлення таким, «що дестабілізує відносини між Радою та Правлінням НБУ та викривляє дійсність фактів».

Ввечері 1 липня голова Національного банку Яків Смолій написав заяву про звільнення за власним бажанням через «систематичний політичний тиск». В Офісі президента запевнили, що Нацбанк залишатиметься незалежним органом.

3 липня Верховна Рада звільнила Смолія. Під час засідання парламенту голова НБУ серед причин свого рішення про відставку назвав «використання Ради НБУ для створення корпоративного конфлікту всередині інституції». Тепер обов’язки голови банку виконує Катерина Рожкова.