«Реформи в Україні померли, а слово Зеленського нічого не значить» (світова преса) 

Американський щоденник The Washington Post розмірковує над відставкою голови НБУ і небезпекою сповзання України до економічної політики часів Януковича;

Аргентинський часопис Infobae America пише про обсяги кампанії дезінформації та поширення фейкових новин російськими агентами, головною ціллю якої є Україна;

Туристичне видання Італії Si Viaggia повідомляє про плани помітного збільшення авіасполучення між містами Італії та України, закликаючи італійців відкрити для себе захопливі напрямки в Україні.

Провідне американське видання The Washington Post публікує матеріал «Голова банку України подав у відставку і отримав труну як попередження. Це скандал, який загрожує економічному здоров’ю».

Вашингтонський часопис пише, що Україна шукає нового голову НБУ, проте ті, хто бажає подати свою заяву на заміщення посади, мають бути обережними.

Тут будуть потрібні міцні нерви. Посада, за словами американського щоденника, передбачає постійні напади з боку телеканалів та впливових осіб.

Також тут існує тиск з боку політиків. Проплачені демонстрації цілком можливо прийдуть до ваших дверей. І це не теоретичні погрози. Видання повідомляє, як до домівки Якова Смолія, який залишив, за його словами, внаслідок тиску на голову НБУ, принесли символічну труну. Все це, на думку часопису, пробило ще одні «дірку» в обіцянках незаплямованого врядування, які лунали від президента Володимира Зеленського.

Зрештою, уряд Зеленського може постати перед серйозним конфліктом з тими, кого Україна потребує якнайбільше. Йдеться про її друзів у Європі, США та світових фінансових установах.

Криза, пов’язана з НБУ, як зазначає американська газета, різко піднімає ставки в Україні. Згідно з фахівцями, сумніви у незалежності українського центробанку ставлять під сумнів мільярди потенційної фінансової допомоги від МВФ, а також Євросоюзу.

На думку фахівця з нових ринків Тімоті Еша, напад на центробанк надходить з боку впливового олігарха Ігоря Коломойського у намаганнях повернути контроль над його колишнім банком – «ПриватБанком», який було націоналізовано 2016 року.

The Washington Post зазначає, що офіс президента Зеленського наполягає на підтримці незалежності НБУ, водночас рішучо заперечуючи те, що Коломойський має вплив на державний апарат.

Видання принагідно вказує, що саме Коломойський намагався позбутися Якова Смолія як голови НБУ. Представники Зеленського висловили навіть своє здивування відставкою Смолія, наголошуючи, що ніхто його до цього не змушував.

Водночас вашингтонське видання пише, що версія подій згідно з самим Смолієм, втім, різниться від того, що лунає з боку Зеленського. Яків Смолій каже, що у розмові з президентом поставив питання руба, чи Зеленський хоче аби він пішов, на що президент України, за словами Зеленського, відповів ствердно.

Далі часопис посилається на слова Ґести Люнґмана, голови представництва МВФ в Україні, який підтверджує факт того, що керівництво НБУ відчувало політичний тиск.

На додаток, як пише щоденник, Тімоті Еш відверто каже, що виглядає на те, що «реформи в Україні померли». Ба більше, Еш каже, що існує серйозне занепокоєння тим, що ми стаємо свідками повернення до руйнівної економічної політики в Україні, яку свого часу проводив президент-втікач Віктор Янукович.

Вашингтонський часопис завершує, зазначаючи, що часові рамки гіркої відставки голови українського центробанку також постають певним ударом, бо ж лише три тижні тому Зеленський підписав меморандум з МВФ, погодившись на всі умови для того, аби фінансова допомога почала надходити в Україну.

З огляду на це, газета наводить слова старшого дослідника Атлантичної ради США Андерса Ослунда, який вважає, що все це свідчить про те, що «слово Зеленського геть нічого не значить».

Твіт: «Голова банку України подав у відставку і отримав труну як попередження. Це скандал, який загрожує економічному здоров’ю»:

Аргентинський часопис Infobae America друкує матеріал «Тисячі дописів, 7 мов і 300 різних платформ: як працює російська машина фейкових новин, поширюючи розбрат у світі впродовж років».

Автор матеріалу Герман Падінґер пише, що протягом шести років російські агенти поширили дві з половиною тисячі упереджених дописів сімома мовами на трьох сотнях різноманітних платформ.

Ця кампанія фейкових новин здобула назву «Secondary Infektion» («Вторинна Інфекція» з навмисною помилкою у написанні англійського слова «інфекція»).

Організація медіа-спостереження Graphika, базована у Нью-Йорку, оприлюднила спеціальну доповідь, присвячену діяльності цієї російської кампанії.

Падінґер повідомляє, що у доповіді подається прискіпливий погляд на дії хакерів, втягнутих до основних політичних конфліктів, починаючи від російського вторгнення до Криму 2014 року, через «Брекзіт» у Великій Британії, і до цілої низки суміжних подій, де «засвітилися» із використанням різних методів російські інтернетні «тролі», які працюють на так звану «Агенцію дослідження інтернету» разом з хакерами з російського військового шпигунського відомства ГРУ.

Infobae America зазначає, що найперші ознаки активної діяльності цієї російської кампанії було зафіксовано у січні 2014 року, хоча фахівці вважають, що все розпочалось навіть раніше. Як наголошує автор статті, йдеться втім не про поодиноку кампанію, а низку зусиль у різних напрямках, які координувалися з єдиного центру.

При цьому, саме Україна постійно перебувала у самому центрі головної цілі російської кампанії дезінформації. Далі за важливістю стояли США, Польща, Німеччина та Британія.

Поміж головних послань російської операції поширення фейкових новин і різноманітної дезінформації була теза, наприклад, про те, що Україна – це держава, що не відбулась, і Києву аж ніяк не можна довіряти.

Популярними російськими постулатами також були подейкування, що США та НАТО є надзвичайно агресивними і такими, що втручаються до справ цілого світу.

Європейці, згідно з російським потоком дезінформації, поставали роз’єднаними і слабкими тощо.

Паралельно до цього російські інтернетні «тролі» активно поширювали тези про те, що російський уряд став жертвою міжнародної кампанії з метою заплямувати владу Росії.

Щодо того, у який саме спосіб вели свою діяльність російські хакери і «тролі» Герман Падінґер зазначає, що у першу чергу йшлося про соціальні мережі включно з Facebook, Twitter, Reddit та YouTube, хоча так само активно використовувались різноманітні інтернетні форуми і блоги.

Загалом, як пише автор, йдеться про 300 інтернетних платформ, на яких свою жваву активність проявляли російські агенти, за умов їхньої діяльності сімома мовами – англійською, українською, німецькою, іспанською, російською, французькою та шведською.

Твіт: «Тисячі дописів, 7 мов і 300 різних платформ: як працює російська машина фейкових новин, поширюючи розбрат у світі впродовж років»:

Італійське видання, що висвітлює подорожування та туризм, Si Viaggia, друкує статтю «Україна буде ідеальним напрямком для подорожей за низькими цінами наступної зими».

Матеріал стосується відкриття нових дешевих авіамаршрутів, які пов’яжуть Італію з Україною.

Видання повідомляє, що вже від кінця жовтня поточного року ірландська авіакомпанія бюджетних перевезень Ryanair започаткує 16 нових маршрутів.

Зокрема йдеться про рейси двічі на тиждень з сицилійського порту Катанія до столиці України, тричі на тиждень Київ буде також пов’язано авіарейсами з італійським містом Болонья.

Столиця італійської області Емілія також матиме два рейси на тиждень до Львова й Одеси.

Si Viaggia додає, що літаки бюджетної авіакомпанії також літатимуть 5 разів на тиждень з Рима (аеропорт Ф’юмічіно) до Києва, двічі на тиждень до Львова та Одеси.

Мілан (аеропорт Берґамо) буде пов’язано двома рейсами на тиждень з Харковом, Львовом та Одесою, а також чотирма щотижневими рейсами до Києва.

Італійське видання зазначає, що вже від березня наступного року п’ять авіарейсів вилітатимуть двічі на тиждень до Львова з італійських міст Барі, Неаполя, Палермо, Турина та Венеції (аеропорт Тревізо).

Si Viaggia наголошує, що зрештою Україна постає одним з надзвичайно привабливих нових напрямків туризму.

Італійські відвідувачі України, за словами видання, будуть у захопленні від історичних принад і пам’яток різноманітних подій давньої і сучасної історії.

Зокрема, згадуються нові тури до Чорнобиля – місця, враженого драматичними подіями, пов’язаними з найгіршою ядерною катастрофою в історії людства.

Далі видання згадує про Одесу, українське місто, яке, за словами Si Viaggia, є тісно пов’язаним з Італією. Видання пише, що Одесу заснував виходець з Неаполя Джузеппе Де Рибас, який збудував порт в Одесі, поклавши початок комерційним зв’язкам цього українського міста з низкою портів у басейні Чорного і Середземного морів.

Проте справжньою перлиною України італійське видання визначає Львів з його історичним центром, Високим замком та відзнакою ЮНЕСКО, як надбання світової культури.

У столиці України, за словами Si Viaggia, італійські туристи вдихнуть на повні груди велич Києва, досліджуючи місто від колоритних будівель Подолу, золотих бань Михайлівського собору і до річки Дніпро, яка, як нагадує видання, є третьою найбільшою водною артерією Європи.

Твіт: «Україна буде ідеальним напрямком для подорожей за низькими цінами наступної зими»: