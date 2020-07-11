«Слуга народу»: Іванов, Петров, Сидоров – Корнієнко розповів, як виглядатиме бюлетень на місцевих виборах

Учасники голосування на місцевих виборах зможуть підтримати не лише список політичної партії, а й окремих кандидатів у цьому списку. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив голова партії «Слуга народу», перший заступник керівника фракції партії у Верховній Раді Олександр Корнієнко.

«Біля кожної партії будуть написані кандидати. Наприклад, «Слуга народу»: Іванов, Петров, Сидоров... Біля кожної партії по сім кандидатів. Це і пропорційна система з відкритими списками. Це означає, що ти можеш голосувати і за партію, і за людину всередині цієї партії. Це пов’язано з територією, де ти мешкаєш. Наприклад, на Печерську буде один список кандидатів від партії. А на Святошині буде інший список кандидатів від цієї партії. І голосуючи за них, ти їх рухаєш всередині своєї території. І від кожної території тоді кілька депутатів потрапляє, в залежності від їхнього рейтингу», – розповів Корнієнко.

Місцеві вибори в Україні мають відбутися восени цього року. Напередодні до Верховної Ради внесли проєкт постанови про дату проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.