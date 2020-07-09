«Зеленський – наш духовний лідер» – голова партії «Слуга народу» про роль президента на місцевих виборах

Голова партії «Слуга народу», перший заступник керівника фракції партії у Верховній Раді Олександр Корнієнко в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що президент Володимир Зеленський є для своєї команди практичним і «духовним лідером», особливо у час, коли політична сила готується до місцевих виборів.

«У нас зараз є два процеси з президентом: по місцевих виборах, а друге – підводимо підсумки року роботи парламенту й рік роботи нашої монобільшості, і проводимо такі зустрічі з депутатами та президентом по групах», – сказав Корнієнко.

На запитання журналіста, чи радяться «Слуги народу» із президентом по місцевих виборах, Корнієнко відповів ствердно.

«Так, радимося, він же наш духовний і практичний лідер, фактично. Нашої політичної сили... Ну, я так жартую, звичайно. Але, зрозуміло, що принципові рішення, які стосуються висувань, в першу чергу мерів (бо мер – це не пряма паралель, але можна провести якусь невелику аналогію, що мер, як президент міста), тому для нас важливо, оскільки ми президентська партія, щоб президент в цьому також брав активну участь», – сказав Олександр Корнієнко.

Місцеві вибори в Україні мають відбутися восени цього року. Напередодні до Верховної Ради внесли проєкт постанови про дату проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.