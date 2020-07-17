Кличко розповів, коли кияни зможуть платити банківськими картками в наземному транспорті

Жителі столиці можуть почати оплачувати проїзд у наземному комунальному транспорті банківськими картками вже восени, припустив міський голова Києва Віталій Кличко. Про це він сказав під час брифінгу 17 липня.

За словами Кличка, технічне обладнання для цього вже готове, але державний банк має сертифікувати валідатори.

«Справа за «Ощадбанком», який, як державний банк, має сертифікувати валідатори, щоб можна було здійснювати оплату банківськими картками Visa та MasterCard. Очікуємо, що до жовтня «Ощадбанк» завершить сертифікацію і пасажири зможуть сплачувати за проїзд у наземному комунальному транспорті банківськими картками», – заявив мер Києва.

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Восени 2019 році київська влада анонсувала перехід на повністю безготівкову оплату проїзду в наземному комунальному транспорті. Втім, наразі він ще фактично не відбувся.