З 1 листопада оплатити проїзд у громадському транспорті Києва можна буде лише безготівково – влада

Від 1 листопада 2019 року сплатити за проїзд у муніципальному громадському транспорті Києва можна буде тільки безготівково – за допомогою єдиного електронного квитка, картки киянина або картки метро, яка незабаром буде вилучена з обігу, повідомляє київська влада.

«30 жовтня завершується дослідна експлуатація електронного квитка та громадський транспорт столиці повністю переходить на автоматизовану систему оплати проїзду… Перевіряють факт оплати пасажиром транспортної послуги контролери за допомогою спеціального приладу інспекції», – йдеться в повідомленні.

Щодо кондукторів, які наразі працюють у наземному громадському транспорті Києва і посади яких будуть скорочені із запровадженням е-квитка, то, як заявили в КМДА, «жоден із співробітників, охочих працювати і вчитися, не залишиться за бортом підприємства після переходу на автоматизовану систему проїзду».

«Кожному кондукторові ми впродовж року пропонували і пропонуємо альтернативні й відповідні освітньому й кваліфікаційному рівню позиції в компанії, і не тільки в нашій, а й у суміжних, дотичних до транспортної сфери, прикладом, у «Київтранспарксервіс» та інших. Рік цим питанням у нас фахово опікується підрозділ – Навчально-курсовий комбінат, на який покладено відповідальність за якісну перепідготовку всіх охочих колег освоїти нову професію, наприклад, водія чи контролера», – цитує пресслужба КМДА генерального директора «Київпастрансу» Дмитра Левченка.

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За його словами, в разі, якщо людина зробить вибір на користь звільнення, їй виплатять вихідну допомогу у розмірі, визначеному законодавством.

Електронний квиток – спосіб безготівкового розрахунку за проїзд у громадському транспорті за допомогою спеціальної транспортної картки Kyiv Smart Card або муніципальної карти «Картка киянина».