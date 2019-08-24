Від завтра картку метро у Києві не продаватимуть і не поповнятимуть на 10 станціях – підземка

Із завтрашнього дня, 25 серпня, картку метро не продаватимуть і не поповнюватимуть у касах 10 станцій столичного метрополітену, попередили у підземці.

«Картка метро не продаватиметься і не поповнюватиметься на таких станціях: «Хрещатик» (центральний вихід), «Театральна», «Майдан Незалежності», «Академмістечко» (вихід до магазину NOVUS), «Лісова» (вихід до ТЦ «Даринок»), «Арсенальна», «Теремки» (вихід до ТЦ «Магелан»), «Сирець», «Почайна» (вихід до вул. С.Бандери), «Площа Льва Толстого», – повідомили у метрополітені.

Натомість у цих касах можна придбати та поповнити електронний квиток Kyiv Smart Card, додали у метрополітені.

Пасажири, у яких залишились поїздки на старих картках, можуть користуватися нею, поки не закінчиться баланс. Також оплатити проїзд можна жетоном.

Нині у Києві триває процес переходу на єдиний е-квиток для громадського транспорту.