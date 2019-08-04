Київське метро: на ще одній станції відмовляються від жетонів

Від 5 серпня не будуть продаватися жетони в касах станції «Дніпро», повідомляє прес-служба Київського метрополітену.

«Завтра до всіх попередніх вестибюлів приєднується станція «Дніпро». Жетони уже не продаватимуться у касах. Однак раніше куплені ще можна використати на турнікеті», – повідомили 4 серпня в метрополітені.

Київське метро почало відмовлятися від жетонів від 15 липня.

Як нагадують у метрополітені, на даний час сучасні засоби оплати працюють на станції «Нивки» (вихід до пожежної частини), станції «Іподром» (вихід до Іподрому), «Теремки» (вихід до «Магелану») та у вестибюлі (вихід до ТРЦ «Піраміда») станції «Позняки».

Водночас, за інформацією підприємства, раніше куплені жетони можна буде певний час використовувати на інших вестибюлях даних станцій і всіх інших, але до 30 жовтня цього року жетони планують повністю вивести з обігу.

Тепер пасажирам пропонують переходити або на картки метро, або на е-картки для різних видів муніципального транспорту, або оплачувати проїзд безконтактною банківською карткою.