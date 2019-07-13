З понеділка київське метро починає відмовлятися від жетонів

Перші дві станції метро припиняють продавати і приймати жетони з наступного тижня, повідомляє КП «Київський метрополітен» на своїй фейсбук-сторінці.

«З 15 липня жетон не продаватиметься і не прийматиметься у вестибюлі станції «Нивки» (вихід до пожежної частини) та станції «Іподром» (вихід до Іподрому). Тут працюватимуть лише сучасні засоби оплати», – мовиться у повідомленні.

Водночас, за інформацією підприємства, раніше куплені жетони можна буде певний час використовувати на інших вестибюлях даних станцій та всіх інших, але до 30 жовтня цього року планується повністю вивести жетони з обігу.

Тепер пасажирам пропонують переходити або на картки метро, або на е-картки для різних видів муніципального транспорту, або оплачувати проїзд безконтактною банківською карткою.