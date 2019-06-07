КМДА повідомляє про інвентаризацію в кінотеатрі «Київ», фірма-орендатор – про силове захоплення

У будівлі кінотеатру «Київ» триває інвентаризація та обстеження будівлі, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

За твердженням міської влади, такі заходи пов’язані з діями колишнього орендодавця кінотеатру, компанії «Культурний центр «Кінотеатр «Київ», який нібито «чинив перешкоди в доступі до приміщення комунального майна будівлі кінотеатру «Київ» комісії в складі працівників комунального підприємства «Київкінофільм» і Департаменту комунальної власності міста Києва задля обстеження» у квітні і травні 2019 року.

«За охорону пам’ятки архітектурного місцевого значення, а також діяльність кінотеатру «Київ» за призначенням та збереженням пам’ятки як такої, що належить територіальній громаді міста Києва, відповідає балансоутримувач – КП «Київкінофільм». Тож, за фактом недопуску складено відповідні Акти від 24 квітня 2019 року і від 17 травня 2019 року», – заявляють у КМДА.

Як обіцяють у міській адміністрації, кінотеатр незабаром продовжить свою роботу. Проте глядачі, які придбали квитки на сеанси 7 червня, мають можливість їх повернути.

Натомість компанія «Кінотеатр «Київ» повідомляє про силове захоплення будівлі.

«Почалося силове захоплення кінотеатру «Київ». Вибивають двері», – йдеться в заяві.

Кінотеатр «Київ» перебуває в комунальній власності. Він відкрився ще 1952 року. На базі кінотеатру щороку відбувається низка фестивалів серед них «Молодість», «Британський театр у кіно» та частина сеансів DocuDays. Протягом останніх 10 років будівлю орендувала компанія «Культурний центр «Кінотеатр «Київ».