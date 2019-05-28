Український фільм «Мої думки тихі» режисера Лукіча відібрали на фестиваль у Карлових Варах

Український фільм режисера Антоніо Лукіча «Мої думки тихі» потрапив до конкурсної програми East of the West 54-го міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах, повідомляє сайт фестивалю.

У стрічці йдеться про 22-річного звукорежисера Вадима, який планує емігрувати в Канаду. Але перед від’їздом він має записати голос рідкісного птаха в горах на Закарпатті. Це замовлення стане для хлопця вирішальним.

Фестиваль у Карлових Варах триватиме з 28 червня до 6 липня. Поряд з українською стрічкою організатори обіцяють на фестивалі десять кіносвітових прем’єр.