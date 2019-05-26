У Києві відкрився кінофестиваль «Молодість»

У кінотеатрі «Київ» 25 травня відбулася офіційна церемонія відкриття 48-го Міжнародного кінофестивалю «Молодість», повідомляє Київська міська держадміністрація.

Як повідомляють організатори фестивалю, серед відомих гостей церемонії – акторка Лариса Кадочникова, ведуча Ярослава Кравченко, актор і режисер Ахтем Сеітаблаєв, мисткиня Жанна Кадирова, актори Олеся Жураківська, Олег Москаленко та Олексій Тритенко, хореограф Олена Шоптенко.

Режисером фільму-відкриття була Наталя Пятигіна.

Зірковим гостем кінофестивалю став британський режисер Пітер Ґрінвей. Йому вручили почесну нагороду «Молодості» – «Скіфський олень» за внесок у світове кіномистецтво.

Кінофестиваль триватиме до 2 червня. За дев’ять днів глядачам покажуть понад 200 кінострічок.

Церемонія нагородження переможців відбудеться 1 червня.

Найкращий дебютний повнометражний фільм Міжнародного конкурсу фестивалю отримає нагороду «Скіфський олень» і 10 000 доларів США від спонсора Гран-прі фестивалю.