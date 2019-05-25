Завершився кінофестиваль у Каннах, найкращим фільмом стали «Паразити»

У французьких Каннах 25 травня врученням нагород завершився 72-й міжнародний кінофестиваль. «Золоту пальмову гілку» отримав режисер з Південної Кореї Пон Джун Хо за фільм «Паразити», стрічку про родинні та класові проблеми.

Гран-прі фестивалю дісталася копродукційному франко-бельгійсько-сенегальському фільму-драмі «Атлантика» Маті Діоп.

Найкращою чоловічою роллю визнали гру Антоніо Бандераса у фільмі «Біль і Слава» Педро Альмодовара. Найкраща жіноча роль у Емілі Бічем за фільм «Малюк Джо» Джесіки Гауснер.

Бельгійські режисери Жан-П’єр і Люк Дарденн були відзначені завдяки фільму «Молодий Ахмед» у номінації «Найкраща режисура». А найкращим сценарієм назвали «Портрет леді у вогні» Селін Скіамма. Приз журі розділили «Знедолені» Ладж Лі та «Бакурау» Клебера Мендоса.

Журі Канннського кінофестивалю цьогоріч очолював мексиканський кінорежисер Алехандро Гонсалес Іньярріту. Тривав фестиваль з 14 до 25 травня.