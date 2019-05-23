На кінофестивалі у Каннах пролунала кримськотатарська мова

Канни зустріли оплесками український фільм Нарімана Алієва «Додому». Режисер відразу заявив, що йому боляче за те, що зараз відбувається в Криму, нагадав про окупацію півострова і українських полонених в Росії – у фільмі він показав на практиці, якою є дорога українців до Криму. Наріман Алієв не приховував своїх емоцій і просто зі сцени заявив, що ніколи не міг уявити, що опиниться у конкурсній програмі фестивалю та ще й зі своєю дебютною повнометражною стрічкою.

«Коли ти дивишся своє кіно в перший раз, то ти чуєш усе – кожен рух, подих і ти відчуваєш усю кількість людей, це неможливо передати, у тебе час плине по-іншому ніж в кіно… по емоціях мені особисто все було дуже гарно», – сказав режисер Наріман Алієв у коментарі Радіо Свобода.

У стрічці «Додому» розповідається про життя кримських татар після окупації півострова через історію батька, кримського татарина, який їде з Києва до Криму з тілом свого старшого сина, що загинув на війні на Донбасі.

Каннська публіка – професійні кінокритики, режисери і фахівці кіно. Всі вони лишилися в захваті від фільму.

Патрік Хаджадж, французький режисер: «Я дуже зворушений цим фільмом. Я давно цікавлюся Україною, я зробив короткометражний фільм про Сенцова і підтримую вас. У цьому фільмі актори дуже добре грають і історія захоплює з першої хвилини».

Владислав Давідзон, американський кінокритик: «У стрічці є політичний контекст, але він не основний. Це дуже сильний фільм і він показує, як розвивається український кінематограф, українці починають робити дуже якісне кіно. Я думаю, що у стрічки великі шанси виграти головний приз».

Він розповідає важливу історію у дуже красивий кінематографічній формі

Директор кінофестивалю Тьєррі Фремо, який обирає фільми на конкурсну програму, не приховує свого захоплення. В ексклюзивному коментарі Радіо Свобода, він зазначив, що, схоже, Канни відкрили нову зірку світу кіно.

«Це дуже гарний фільм і це його дебютний фільм. Він розповідає важливу історію у дуже красивій кінематографічній формі. Це важливо також для Каннського кінофестивалю мати молодих режисерів, які представляють майбутнє світу кіно. Я сподіваюся, що з таким дебютом він ще не раз повернеться до Канн. І це також шлях України в Каннах!» – сказав Фремо.

Цього року у Каннах нарікають на «голівудизацію» французької столиці кіно, але організатори фестивалю намагаються зробити такий собі french connection – 21 травня на червоній доріжці красувалися Бред Пітт із Леонардо ді Капріо і Квентіном Тарантіно, а 22 травня – французька актриса Леа Сейду, яка, до речі затвердилася на подіумі французьких зірок саме після фільму «Життя Адель», який отримав золоту пальмову гілку 6 років тому.

Канни відкрили не одну зірку. Cеред них і Тарантіно з фільмом «Кримінальне чтиво», який отримав Золоту пальмову гілку у 1994 році. З того часу у режисера особливі стосунки з Каннами, які, звісно ж, відповідають йому взаємністю. Його остання стрічка «Одного разу в Голівуді» – яскравий приклад цьому. З початку фільм не був готовий до конкурсної програми, але Тарантіно не був би собою, якби не доробив її спеціально для Каннського кінофестивалю. Стрічка переносить глядачів у Голівуд 69-го року і тішить зірковим складом акторів, які відкрито говорять, що такі зйомки для них – суцільне задоволення.

«Наші кінокар'єри дуже схожі – ми прийшли у світ кіно майже в один і той самий час, наші досвіди дуже схожі і ми сміємося з одних і тих самих речей. Я дуже сподіваюся, ще мати нагоду працювати разом, це було весело!»

Переможця Каннського кінофестивалю і володаря Золотої пальмової гілки оголосять у суботу, 25 травня.