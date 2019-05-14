У Каннах відкривається 72-й міжнародний кінофестиваль

У французькому місті Канни 14 травня відкривається 72-й міжнародний кінофестиваль. Його відкриють новим фільмом Джима Джармуша «Мертві не вмирають». Почесну Золоту пальмову гілку Каннського кінофестивалю вручать французькому акторові Алену Делону.

Україна в конкурсних програмах буде представлена двома стрічками. У програмі «Особливий погляд» в Каннах побачать фільм «Додому» кримськотатарського режисера Нарімана Алієва, а в програмі короткометражних фільмів – роботу Декеля Беренсона «Анна», над якою працювали кінематографісти України, Ізраїлю та Великої Британії.

Фестиваль у Каннах триватиме до 25 травня. Головою журі є мексиканський кінорежисер Алехандро Гонсалес Іньярріту.