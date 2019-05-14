Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
14 Травень 2019, Київ 07:54
Новини | Суспільство

У Каннах відкривається 72-й міжнародний кінофестиваль

Кадр з фільму «Додому», знятого кримськотатарським режисером Наріманом Алієв

Дивитись коментарі

У французькому місті Канни 14 травня відкривається 72-й міжнародний кінофестиваль. Його відкриють новим фільмом Джима Джармуша «Мертві не вмирають». Почесну Золоту пальмову гілку Каннського кінофестивалю вручать французькому акторові Алену Делону.

Україна в конкурсних програмах буде представлена двома стрічками. У програмі «Особливий погляд» в Каннах побачать фільм «Додому» кримськотатарського режисера Нарімана Алієва, а в програмі короткометражних фільмів – роботу Декеля Беренсона «Анна», над якою працювали кінематографісти України, Ізраїлю та Великої Британії.

Фестиваль у Каннах триватиме до 25 травня. Головою журі є мексиканський кінорежисер Алехандро Гонсалес Іньярріту.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG