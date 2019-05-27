Американська режисерка українського походження представить у Києві фільм про Україну

Андрій Захарченко

У Києві набирає обертів міжнародний кінофестиваль «Молодість», який відбувається з 25 травня по 2 червня. Глядачі мають можливість подивитися кінострічки з різних куточків світу, серед яких фільм Роксі Топорович «Юля». Головну роль у фільмі зіграла акторка Поліна Снісаренко. В інтерв'ю Радіо Свобода режисер і акторка розповіли про творчий шлях, знімальний процес та плани на майбутнє.

«Я завершила школу для режисерів у Нью-Йоркському університеті, нині я працюю у кіноіндустрії в Нью-Йорку у якості художника-постановника. Я з дитинства хотіла бути режисером, ми з приятелями постійно щось знімали. І раптом я побувала в Україні, у мене була можливість і бажання щось зробити для цієї країни», – розповідає режисерка Роксі Топорович.

У фільмі йдеться про долю студентки-фотожурналістки, яка живе в Україні у час війни. Одного дня вона зустрічає молодого солдата, який повернувся з фронту, і закохується в нього. Американка українського походження пояснила, чому не могла оминути у своїй творчості тему війни та кохання в українському суспільстві.

Після того, як анексували Крим, мені хотілось щось зробити для країни, її людей, адже я раніше жила в Україні

«Після того, як анексували Крим, мені хотілось щось зробити для цієї країни, її людей, адже я раніше жила в Україні. Але спочатку ще точно не знала, що це має бути, та як допомогти. Для мене було важливо робити щось позитивне, і в один момент я вирішила створити фільм, який покаже любов на противагу жахливій війні. Я все це робила для того, щоб люди за кордоном розуміли, що тут відбувалось та відбувається зараз», – зазначила Роксі Топорович.

«Фільм був повністю знятий в Україні, нам тут дуже сподобалось. Я би хотіла знову знімати, але дещо інше. Прямо зараз не маю ніяких планів, хоча, можливо, колись щось зроблю про Україну. Побачимо», – каже кінематорграфістка.

Для Поліни Снісаренко «Юля» – перша велика робота в кіно.

«Було дуже цікаво поєднувати те, як знімають кіно в Україні, але з досвідом, який має Роксі, – каже вона. – Я була абсолютно щаслива, адже мені здавалося, що я у справжньому світовому процесі створення кіно. Я вважаю, що співпраця американців та українців має позитивні перспективи, тому що вони цікавляться тим, що у нас відбувається».

Наостанок Роксі Топорович звернулася до українців із побажаннями.

«Взагалі, для всіх людей у світі, я бажаю, щоб люди мали найголовніше – мир. У такі важкі часи це особливо стосується українців», – каже режисерка.

В рамках міжнародного кінофестивалю «Молодість» відбудеться презентація кінострічки «Юля». Глядачі зможуть побачити фільм 30 травня та 1 червня у синій залі кінотеатру «Київ».

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)