Українське кіно у 2019 році: фільми про війну, які варто подивитися

Героїзм «Черкас», справжнє кохання, інклюзія та пошук правильного шляху: в Україні продовжують знімати фільми про війну, і 2019-й подарує цікаві прем'єри. Як реінтегрувати Донбас? Як військовим почати нове життя після повернення з АТО? Хто вони, герої, що боролися і борються за незалежну Україну? Українське кіно насичене цими запитаннями, а відповіді глядач зможе отримати тільки після перегляду. Радіо Донбас.Реалії зібрало гучні військові фільми, які варто подивитися у 2019 році.

«Черкаси» (реж. Тимур Ященко)

Звичайні хлопці з українського села Мишко та Лев опиняються на воєнному кораблі ВМС України «Черкаси». Екіпаж тральщика проходить навчання, а в цей час Віктор Янукович втікає з України, починається окупація Криму і «Черкаси» повертаються на базу, але вже у захоплений порт. 14 кораблів українського флоту заблоковані в озері Донузлав. І «Черкаси» – єдине, що протягом трьох тижнів чинить опір та не спускає український прапор.

В кінці березня корабель штурмом взяли два російські вертольоти Мі-35 та три швидкісні катери, і лише після того, як борт покинув останній український моряк, прапор України було знято.

За словами режисера стрічки черкащанина Тимура Ященка, фільм розповідає історію звичайних людей, які у вирішальний час зрозуміли, у чому їхнє призначення, і що таке Батьківщина.

Прем’єра – березень 2019 року.

«Вдивляючись у темряву» (реж. Сергій Волков)

Ще кілька місяців тому він був захисником України, його поважали, та й сам Віталій знав, у чому сенс життя. Все змінила одна міна. Сапер Віталій втратив зір в зоні АТО, і тепер, коли він повернувся до звичайного, не воєнного життя, не розуміє, що робити далі. Йому важко адаптуватися до світу, який він не бачить. Він став вразливим, беззахисним та непотрібним своїй Батьківщині. Адаптуватися у новій для нього Україні допомагає незрячий Денис, що осліпнув в дитинстві. Він – приклад, що навіть без зору можна здобути освіту, знайти цікаву роботу і жити!

Українсько-шведський документальний фільм «Вдивляючись у темряву» показує, як людям з інвалідністю по зору важко жити в Україні, з якими проблемами вони стикаються, і чому за роки незалежності ставлення до таких людей майже не змінилося у порівнянні з радянськими часами.

Прем’єра – осінь 2019 року.

Кіноальманах «Дорога додому»

Кіноальманах складається з семи фільмів, що об'єднані однією темою – як війна на Донбасі вплинула на життя звичайних людей. Тут немає фрагментів воєнних дій: ні, лише через історії пересічних жителів тут розкривають героїзм та патріотизм захисників України. Кожна новела демонструє різні життєві обставини, але з головним посилом: українці обов’язково переможуть, бо вони – на своїй землі.

Тізер фільму «Доки палає свічка», який увійшов до кіноальманаху

Сім фільмів, що в основі кіноальманаху, – це переможці конкурсу «Своє кіно» проекту «Дивись українське – твори своє майбутнє»: «На своїй землі» (Олександр Кирієнко, Федір Янько); «Чоловік» (Оксана Артеменко); «Доки палає свічка» (Віктор Придувалов та Володимир Петренко); «Кадет» (Олександр Столяров та Юлія Чернявська); «Голос» (Михайло Іллєнко); «Холодний дощ самотності» (Олег Павлюченков); «Кобзарський цех» (Віктор Придувалов та Наталія Рудюк).

Прем’єра – осінь 2019 року.

«Атлантида» (реж. Валентин Васянович)

Війна на сході України завершилася. Усі окуповані території знову під «синьо-жовтим» стягом, але зі своїми проблемами – занедбані заводи, відсутність роботи, інфраструктури, починається справжній соціальний хаос.

Режисер Валентин Васянович відмовився від роботи з професійними акторами, а працював з військовими та волонтерами, які брали участь у подіях на сході України.

За словами кінопродюсера Володимира Яценка, «Атлантида» – «це фільм про любов, яка є неможливою для людей, які пройшли крізь війну».

Прем’єра – осінь 2019 року

​

«Рокада» (реж. Андрій Іванюк)

Воєнний роуд-муві (фільм подорож) розповідає про дорогу бійців з позивними «Барада» та «Ріжісьор» із передової до прифронтової зони на сході України. Один з Донбасу, 45 років, має сім'ю, звичайний робітник, інший – повна протилежність: 26 років, інтелектуал, неодружений. Але вони обидва пройшли війну, у кожного свої враження та емоції, свої вчинки, зроблені під час тих жахливих подій на сході України.

Роль «Баради» зіграв народний артист Богдан Бенюк, а «Ріжісьора» – Анатолій Максимюк. Прототипом молодого воїна став сам режисер Андрій Іванюк, який також пройшов війну на Донбас.

«Рокада» – це про зв’язки між людьми, про особисте ставлення до війни, про людей та події, які відбуваються на сході України.

«Чужий» (реж. Святослав Пащук)

Що буде, коли з війни повернуться ветерани або коли переселенці знову почнуть жити на рідних територіях Луганщини та Донеччини? Як домовлятися та спілкуватися з тими, хто весь час жив в окупації, а може й підтримував ті настрої? Короткометражка «Чужий» – це сповідь молодого солдата, який стоїть перед складним вибором: він хоче помститися за своїх загиблих побратимів, але не стати вбивцею.

За словами режисера Святослава Пащука, у своєму кінодебюті він зображує проблеми солдатів, які мають справлятися із посттравматичним синдромом та продовжувати звичайне життя.

Не про війну на Донбасі, але про відомого земляка – «Заборонений» (реж. Роман Бровко)

Стрічка режисера Романа Бровка розповідатиме про останні дні життя Василя Стуса. Письменник та дисидент, який більшість свого життя прожив у Донецьку, відмовився від громадянства СРСР, бо не хотів «бути рабом», але помер за загадкових обставин помер у табірній в’язниці на Уралі. Стуса у фільмі покажуть багатовимірно, каже режисер Роман Бровко, як друга, чоловіка, батька, а головне – «міцного горішка, який боровся проти радянської системи».

Фільм ще не встиг вийти на великі екрани, але вже у 2018 році зробив немало галасу: із фільму начебто прибрали сцени із Віктором Медведчуком, який був адвокатом Василя Стуса, що викликало бурхливу реакції українців. Кума Володимира Путіна часто звинувачують у порушенні адвокатської етики у процесах над Стусом та іншими дисидентами, при цьому сам Медведчук своєї провини не визнає. Після такої реакції у соціальній мережі, все ж таки кадри з Медведчуком дознімали.

Прем’єра – 28 лютого 2019 року.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)