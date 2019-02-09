У межах проекту «Ангели надії» іноземні дипломатки, представниці українського Уряду та українські журналістки писали ангелів на ґонтах (дерев’яних дощечках зі старої покрівлі даху церкви Святого Юра у Дрогобичі). Керував процесом іконописець Лев Скоп. Виручені від продажу ґонт 121 000 гривень підуть на підтримку Центру реабілітації воїнів АТО «Фенікс». Це вже сьомий захід проекту. Раніше ангелів малювали народні депутатки України, відомі жінки Львова, медики, журналісти, митці та діти. (Відео Василя Аровича та Ольги Кутишенко)