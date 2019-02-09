У Національному музеї історії України проводять акцію на підтримку українських військовополонених

У Національному музеї історії України (НМІУ) з 9 до 18 лютого можна долучитись до акції на підтримку українських військовополонених. Для цього треба підписати звернення до генерального секретаря ООН з вимогою посприяти у звільненні українських моряків, які перебувають у російському полоні.

Ініціатива звернутись до керівництва ООН належить ветеранам бойових дій на сході України, митцям та громадським активістам, серед яких – відома акторка, волонтерка Ада Роговцева, Герой України, начальник військового ліцею імені Богуна – Ігор Гордійчук, уповноважений президента України з питань реабілітації учасників АТО, ветеран Вадим Свириденко та інші.

Як повідомила кореспондентові Радіо Свобода генеральний директор НМІУ Тетяна Сосновська, 18 лютого звернення з підписами буде передане до Адміністрації президента України, звідки їх надішлють до генерального секретаря ООН. За словами Сосновської, текст звернення написаний українською та англійською мовами, його можна також підписати в електронному форматі.

Акції на підтримку українських військовополонених та політв’язнів відбуваються в Україні та різних куточках світу.

За даними Міністерства закордонних справ України, Росія незаконно утримує понад 70 українців. До цього числа не входять 24 українські моряки, захоплені Росією біля Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх і екіпажі. Підконтрольні Кремлю суди в Криму заарештували 24 моряків.

(Відео моменту, коли корабель Росії цілеспрямовано таранить український корабель у Керченській протоці)

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Зараз вони перебувають у Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими, як то визначає міжнародне право.

(Радіоперехоплення переговорів російського командування з екіпажами кораблів Росії щодо атаки на кораблі ВМС України)

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Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заяву з вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.