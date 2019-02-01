У Києві відбувся випуск курсу англійської мови для ветеранів за програмою НАТО

У Києві відбулась урочиста церемонія випуску курсу англійської мови для українських ветеранів і колишніх військовослужбовців у рамках Програми НАТО перепідготовки колишніх військовослужбовців. Програма започаткована десять років тому, у 1999 році, її мета – сприяти соціальній адаптації і працевлаштуванню кадрових військових після завершення їхньої військової кар’єри.

Як повідомив кореспондентові Радіо Свобода директор Британської ради в Україні Саймон Вільямс, серед випускників курсів англійської мови понад 80 відсотків – ветерани бойових дій на сході України.

«Ветерани, колишні військовослужбовці у рамках Програми отримують підготовку з таких напрямків, як менеджмент, маркетинг, англійська мова, економіка малих підприємств, охорона тощо», – поінформував Вільямс.

За десять років роботи програми навчання пройшли понад 10 тисяч відставних військових, ветеранів і бійців, які закінчують службу. Група вивчає англійську мову упродовж чотирьох місяців (5 днів на тиждень по 4 години на день). При цьому військові не лише вивчають англійську мову, а і вчаться писати резюме для працевлаштування тощо.

Курси перепідготовки у рамках Програми перепідготовки відставних військових працюють у Києві та ще більш як 60 містах України. При здійсненні Програми Офіс зв’язку НАТО співпрацює з Британською радою, урядом і органами місцевого самоврядування України.

Як повідомила заступник керівника програм Офісу зв’язку НАТО Олександра Огородникова, цьогорічний бюджет програми дозволяє залучити до курсів близько 900 ветеранів АТО/ООС і відставників різних силових відомств України.