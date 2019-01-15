На виробництво українських фільмів у 2018 році витратили близько 480 млн гривень – Держкіно

На виробництво українських фільмів у 2018 році витратили близько 480 мільйонів гривень, повідомив голова Державного агентства з питань кіно Пилип Іллєнко на своїй сторінці у Facebook.

«У 2018 році на виробництво фільмів у бюджетній програмі Держкіно було передбачено 479 929,6 мільйона гривень. Вперше за весь час існування Держкіно цей план було виконано на 100 відсотків, тобто протягом року ці кошти були повністю до копійки сплачені виробникам і працювали на індустрію», – заявив Іллєнко.

Згідно із державним бюджетом на 2019 рік, Держкіно отримає в межах програми «Державна підтримка кінематографії» 508,3 мільйона гривень.