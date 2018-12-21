Виробництво історичної драми «Крути 1918» завершене – Держкіно

Виробництво історичної драми «Крути 1918» завершене, повідомило Державне агентство України з питань кіно.

Режисером стрічки є Олексій Шапарєв, автором сценарію – Костянтин Коновалов, а продюсером – Андрій Корнієнко.

Проект отримав державну фінансову підтримку в розмірі 25,9 мільйона гривень. Загальна вартість виробництва фільму склала 52 мільйони гривень.

В основі сюжету стрічки – реальна історія бою на залізничній станції Крути взимку 1918 року, коли чотири сотні українських студентів і гімназистів стали проти багатотисячної російської Червоної гвардії. На тлі доленосних подій в країні двоє братів Андрій і Олекса Савицькі закохуються у прекрасну Софію.

29 січня 2019-го, у роковини бою на станції Крути, планується допрем’єрний показ фільму в Києві. Відтепер вона запланована на 7 лютого 2019 року.