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21 Грудень 2018, Київ 14:13
Новини | Події

Виробництво історичної драми «Крути 1918» завершене – Держкіно

Під час вшанування пам'яті учасників бою під Крутами. Чернігівська область, Крути, 28 січня 2018 року

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Виробництво історичної драми «Крути 1918» завершене, повідомило Державне агентство України з питань кіно.

Режисером стрічки є Олексій Шапарєв, автором сценарію – Костянтин Коновалов, а продюсером – Андрій Корнієнко.

Проект отримав державну фінансову підтримку в розмірі 25,9 мільйона гривень. Загальна вартість виробництва фільму склала 52 мільйони гривень.

В основі сюжету стрічки – реальна історія бою на залізничній станції Крути взимку 1918 року, коли чотири сотні українських студентів і гімназистів стали проти багатотисячної російської Червоної гвардії. На тлі доленосних подій в країні двоє братів Андрій і Олекса Савицькі закохуються у прекрасну Софію.

29 січня 2019-го, у роковини бою на станції Крути, планується допрем’єрний показ фільму в Києві. Відтепер вона запланована на 7 лютого 2019 року.

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