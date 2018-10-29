Автори фільму «Крути 1918» оголосили про зміну дати прем’єри – Держкіно

Творці історичного фільму «Крути 1918» оголосили про зміну дати прем’єри, повідомило Державне агентство України з питань кіно. Відтепер вона запланована на 7 лютого 2019 року.

«Спочатку ми планували презентувати фільм на День Збройних сил України, 6 грудня. Це – важливе свято для нашої країни. Проте є не менш важлива дата – роковини бою під Крутами, – яка припадає на кінець січня і саме якій присвячене наше кіно. Тож ми вирішили, що правильніше за все буде приурочити вихід фільму до днів вшанування пам’яті тих, хто сто років тому захищав нашу країну», – заявив продюсер фільму Андрій Корнієнко.

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29 січня 2019-го, у роковини бою на станції Крути, планується допрем’єрний показ фільму в Києві.

Бій під Крутами відбувся 29 січня 1918 року на залізничній станції за 18 кілометрів на схід від Ніжина, 130 кілометрів на північний схід від Києва (нині Чернігівська область). Він тривав близько п’яти годин. Унаслідок цього протистояння між чотирьохтисячним підрозділом російської Червоної гвардії під проводом есера Михайла Муравйова та загоном із київських курсантів і козаків «Вільного козацтва», що нараховував за різними джерелами від трьохсот до чотирьохсот осіб, українське військо призупинило наступ противника. 27 юнаків потрапили після бою в полон до більшовиків та були страчені.