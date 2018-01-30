Бій під Крутами був стратегічною перемогою (огляд преси)

Про те, чому легендарний бій армії УНР під Крутами був не жертовною поразкою, а стратегічною перемогою розповідає газета «Україна молода». Видання наголошує, що цей бій став досить вдалою бойовою операцією, яка дозволила затримати просування армії Муравйова на Київ. Тим самим зумовила визнання УНР як суб’єкта міжнародного права і підписання Брестського миру, що в подальшому допомогло зупинити більшовицьку агресію і звільнити Київ. І більшість учасників бою під Крутами пізніше брали участь в інших бойових операціях УНР, а командувач боєм, сотник Аверкій Гончаренко, у 1944-му став одним із організаторів дивізії «Галичина». Про те, де була і що робила армія, йдеться в статті «Міфи і легенди бою під Крутами».

2018 рік Україна переживатиме в передчутті системної політичної кризи, переконує експерт «Газети по-українськи» політолог Михайло Басараб. Він наголошує, що є велика недовіра до всього політичного класу – і влади, і опозиції. Нема жодного політика, рейтинг якого перевищував би 10-12 відсотків. Експерт вважає, що люди очікують на нові політичні сили й інших лідерів. У такій ситуації виборці можуть вдаватися до крайнощів й підтримати навіть комічних персонажів. Тих, хто пропонує прості рецепти. Про це, зокрема, свідчить феномен Вадима Рабіновича. Соціологія засвідчує великий аванс довіри до часом екзотичних для політики персон. Про них докладніше розповідає «Газета по-українськи».

В Україні постійно зростає собівартість продуктів. Основні причини – знецінення гривні й підвищення зарплат, пояснює «Газета по-українськи». Якщо гривня не зміцниться, то запланована інфляція в дев’ять відсотків перетвориться на 12 або 15. Продукти подорожчають щонайменше на 12 відсотків. Основна причина високої інфляції в Україні – надмірно дорогий енергетичний ресурс. Необхідно знизити тарифи хоча б удвічі. Тоді олігархи отримають менше, але держава матиме адекватну ціну на енергоносії. Промисловість зможе нормально працювати. Зараз навіть маленькій майстерні складно заплатити рахунки за новими тарифами. Тому підприємці збільшують ціни на товари й послуги, зазначає видання.

Газета «Голос України» інформує, що цього року кількість тих, хто отримав субсидії, майже на мільйон менше, аніж торік. Загалом же отримали допомогу на оплату комунальних послуг у нинішньому опалювальному сезоні близько шести з половиною мільйонів українських родин. Видання зазначає, що в Україні стартував новий етап реформи – монетизація субсидій. Вона передбачатиме три етапи. Про них докладніше, а також про те, коли дійде до реальних грошей розповідає парламентська газета.

«Субсидії готівкою поки відклали на рік» – у статті під таким заголовком газета «Сегодня» інформує, що монетизація субсидій на житлово-комунальні послуги опинилася під загрозою. Причина – відсутність системи обліку у постачальників і зростання пенсій.

Газета «День» пише, що Києву можна протиставити польську політику, яка, з одного боку, клянеться у співпраці і дружбі, а з іншого – не може відмовитися від певних імперських комплексів. Сваритися, нагнітати негатив – це найпростіше, наголошує видання. А втримати позитивну позицію, добросусідські відносини, розбудовувати свою державу – довго і складно, але необхідно. На цьому наголошується в статті «Без ілюзій і без «адвокатів».