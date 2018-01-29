У Запоріжжі вшанували пам’ять загиблих під Крутами виступом оркестру і ходою зі смолоскипами

У Запоріжжі День пам’яті героїв Крут 29 січня вшанували виступом військового оркестру і смолоскиповою ходою.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, о 17:00 на центральному залізничному вокзалі міста військові музиканти виконали низку музичних композицій і гімн України.

«Перший твір – це композиція Анатолія Ткачука, який був спеціально написаний до цієї дати – до сторіччя оборони станції Крути. Інша композиція – це «Сто бійців» поетеси Донченко. Ці твори сьогодні також звучать на всіх залізничних вокзалах обласних центрів України. Чекаємо, що слухачі запам’ятають і завжди будуть згадувати про цю дату», – заявив військовий диригент Запорізького гарнізону майор Іван Солошенко.

О 18:00 в місті близько 200 людей взяли участь у смолоскиповій ході зі вшанування загиблих під Крутами. Учасники акції пройшли центральним проспектом міста від мерії до майдану Героїв революції, де відбувся мітинг.

Бій під Крутами відбувся 29 січня 1918 року на залізничній станції за 18 кілометрів на схід від Ніжина, 130 кілометрів на північний схід від Києва (нині Чернігівська область). Він тривав близько п’яти годин. Унаслідок цього протистояння між чотирьохтисячним підрозділом російської Червоної гвардії під проводом есера Михайла Муравйова та загоном із київських курсантів і козаків «Вільного козацтва», що нараховував за різними джерелами від трьохсот до чотирьохсот осіб, українське військо призупинило наступ противника. 27 юнаків потрапили після бою в полон до більшовиків та були страчені.

У березні 1918 року після підписання більшовиками Брест-Литовського мирного договору та з поверненням уряду УНР до Києва Центральна Рада урочисто перепоховала полеглих студентів на Аскольдовій могилі в Києві.