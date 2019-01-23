Фільм про Василя Стуса вийде в прокат під назвою «Заборонений» – Держкіно

Фільм про українського письменника Василя Стуса вийде в прокат під назвою «Заборонений», повідомило Державне агентство з питань кіно.

У відомстві заявили, що назва затверджена остаточно. Рішення про відмову від імені поета в назві було ухвалене через те, що творча група розглядає кіно «не лише як біографію конкретної людини, а й як образ часу і уособлення боротьби з режимом».

Згідно з повідомленням, картина розповідає про останні роки життя Василя Стуса, про його боротьбу з системою та про спроби опублікувати свою останню збірку віршів, яку він намагався передати з тюрми на волю.

У прокат фільм «Заборонений» має вийти восени 2019 року. Наразі картина перебуває на стадії постпродукції, тривають перемовини щодо дати релізу, зазначили в Держкіно.

У вересні 2018 року навколо фільму вибухнув скандал через те, що зі стрічки начебто прибрали сцени із проросійським політиком Віктором Медведчуком, який був адвокатом Василя Стуса. Кума Володимира Путіна часто звинувачують у порушенні адвокатської етики у процесах над Стусом та іншими дисидентами. Сам Медведчук своєї провини не визнає.

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