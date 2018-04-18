Медведчук: не вважаю Росію агресором

Представник України в Тристоронній контактній групі з урегулювання на Донбасі, лідер організації «Український вибір» Віктор Медведчук заявив, що не вважає Росію агресором. Про це він сказав у інтерв’ю DW, відповідаючи на запитання журналістки Жанни Немцової про те, хто насправді винен у початку збройного конфлікту на Донбасі.

«Якщо говорити про Росію як про агресора, тоді потрібно поставити хрест на Мінських угодах… Росії від початку (Мінськими угодами – ред.) відводилася роль країни, яка може вчинити вплив… на неконтрольовані (урядом України – ред.) території, на невизнані республіки в питаннях реалізації Мінських угод», – сказав Медведчук.

«Конфлікт, який розпочався наприкінці березня – напочатку квітня (2014 року – ред.) на Донбасі – це конфлікт між людьми, які перебували на Донбасі та які не погодилися з приходом нової влади та її політикою… Це протистояння громадян однієї частини країни щодо інших», – вказав Медведчук.

Водночас на уточнювальне запитання, чи можна вважати цей конфлікт «громадянською війною», Медведчук відповів негативно.

Інтерв’ю, поширене DW 18 квітня, було взяте Жанною Немцовою ще 6 квітня. Приблизно в той же час Медведчук дав ще кілька інтерв’ю. Зокрема, в розмові з «Бі-Бі-Сі» він заявив, що сторонам конфлікту на Донбасі наразі не вдалося знайти «спільний знаменник» для нового обміну полоненими. Підготовка до другого етапу великого обміну триває відтоді, як наприкінці грудня відбувся перший етап, але говорити про точну дату цього наразі «дуже складно», зауважив тоді кум президента Росії Володимира Путіна.

27 січня 2015 року Верховна Рада України схвалила звернення до національних парламентів держав світу та міжнародних організацій з проханням визнати Росію державою-агресором.

Закон про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях від 18 січня 2018 року визначає, що застосування Росією збройної сили проти України є «злочином збройної агресії та грубо порушує… Договір про дружбу та співробітництво…»