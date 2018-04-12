Медведчук заробляє на війні політичні дивіденди (огляд преси)

Тижневик «Країна» стверджує, що Віктор Медведчук – це брокер, який влаштовує і частину керівництва України, зокрема президента, і Кремль. Він довго був посередником між українським і російським олігархічним бізнесом. Має досвід роботи з офшорами, знає, як виводити капітали. У Медведчука – давні добрі стосунки з Юлією Тимошенко. Єдине, що йому дошкуляє, – пам’ять українських виборців, переконує експерт видання. Він вважає, що на війні України з Росією Медведчук заробляє політичні дивіденди. Його структура «Український вибір» не стала політичною силою. Тому зараз він намагається зайняти свою нішу в українській політиці через партію Вадима Рабіновича «За життя». Якщо політична сила, за якою він стоїть, переможе на парламентських виборах, то формуватиме уряд, зауважують експерти тижневика.

До угрупувань «ЛНР»-«ДНР» приїхали тисячі росіян. Більшість із них, мають кримінальне минуле або справи, відкриті на території Росії, стверджує тижневик «Країна». Ці люди купували квиток в один кінець. Вони битимуться не за «русский мир», а за себе. Видання переконує, що українська політика страждає на короткий цикл планувань. Якщо ця політика буде ефективна – країна матиме більше шансів вирішити питання з Донбасом і Кримом на своїх умовах. Якщо залишиться у стані олігархічного договорняка, коли парламент – це філія промислових груп, нічого не зміниться. Тижневик пише, що багато процесів в Україні йдуть у правильному напрямку, проте темп дуже повільний. Розтягнули на чотири роки те, що можна зробити за два. На це потрібні сміливість і бачення майбутнього функціоналу країни. Водночас не можна вдаватися до постійного бачення «зради», адже політики такі, як і самі українці. Кожна політична сила має плюси й мінуси у своїй діяльності. Питання, чого більше, наголошує тижневик «Країна».

«План «А» не спрацював. У вас є план «Б»? – у статті під таким заголовком експерт газети «День» розмірковує – як Україні вижити і розбагатіти. Експерт вважає, що Україна не повинна продавати пшеницю Італії, а потім імпортувати її у вигляді спагетті, переплачуючи в сотню разів більше за кілограм. Це приклад не дуже розумної спеціалізації, зазначає експерт. І називає три приклади «розумної спеціалізації». Це –експорт соняшникового насіння, заборона на експорт лісу-кругляку та успішні експортні мита на металобрухт. Видання пише, що Україна мала стратегію «А», суть якої: «Ми зробимо так, як Захід нам говорить, і все буде гаразд». Це був план «А», який не спрацював. Тепер країна має перейти до плану «Б». А саме: припинити слухати заможніші країни, і почати вивчати їхній досвід. Про те, чому він може навчити Україну, розповідає газета «День».

А в статті «Світ – на межі» експерти газети «День» прогнозують можливі наслідки війни в Сирії та роль ООН у її врегулюванні.