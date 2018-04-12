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12 Квітень 2018, Київ 07:02
Політика

Медведчук заробляє на війні політичні дивіденди (огляд преси)

Президент Росії Володимир Путін (ліворуч) та його кум Віктор Медведчук. Московська область, 15 листопада 2017 року

Тижневик «Країна» стверджує, що Віктор Медведчук – це брокер, який влаштовує і частину керівництва України, зокрема президента, і Кремль. Він довго був посередником між українським і російським олігархічним бізнесом. Має досвід роботи з офшорами, знає, як виводити капітали. У Медведчука – давні добрі стосунки з Юлією Тимошенко. Єдине, що йому дошкуляє, – пам’ять українських виборців, переконує експерт видання. Він вважає, що на війні України з Росією Медведчук заробляє політичні дивіденди. Його структура «Український вибір» не стала політичною силою. Тому зараз він намагається зайняти свою нішу в українській політиці через партію Вадима Рабіновича «За життя». Якщо політична сила, за якою він стоїть, переможе на парламентських виборах, то формуватиме уряд, зауважують експерти тижневика.

До угрупувань «ЛНР»-«ДНР» приїхали тисячі росіян. Більшість із них, мають кримінальне минуле або справи, відкриті на території Росії, стверджує тижневик «Країна». Ці люди купували квиток в один кінець. Вони битимуться не за «русский мир», а за себе. Видання переконує, що українська політика страждає на короткий цикл планувань. Якщо ця політика буде ефективна – країна матиме більше шансів вирішити питання з Донбасом і Кримом на своїх умовах. Якщо залишиться у стані олігархічного договорняка, коли парламент – це філія промислових груп, нічого не зміниться. Тижневик пише, що багато процесів в Україні йдуть у правильному напрямку, проте темп дуже повільний. Розтягнули на чотири роки те, що можна зробити за два. На це потрібні сміливість і бачення майбутнього функціоналу країни. Водночас не можна вдаватися до постійного бачення «зради», адже політики такі, як і самі українці. Кожна політична сила має плюси й мінуси у своїй діяльності. Питання, чого більше, наголошує тижневик «Країна».

«План «А» не спрацював. У вас є план «Б»? – у статті під таким заголовком експерт газети «День» розмірковує – як Україні вижити і розбагатіти. Експерт вважає, що Україна не повинна продавати пшеницю Італії, а потім імпортувати її у вигляді спагетті, переплачуючи в сотню разів більше за кілограм. Це приклад не дуже розумної спеціалізації, зазначає експерт. І називає три приклади «розумної спеціалізації». Це –експорт соняшникового насіння, заборона на експорт лісу-кругляку та успішні експортні мита на металобрухт. Видання пише, що Україна мала стратегію «А», суть якої: «Ми зробимо так, як Захід нам говорить, і все буде гаразд». Це був план «А», який не спрацював. Тепер країна має перейти до плану «Б». А саме: припинити слухати заможніші країни, і почати вивчати їхній досвід. Про те, чому він може навчити Україну, розповідає газета «День».

А в статті «Світ – на межі» експерти газети «День» прогнозують можливі наслідки війни в Сирії та роль ООН у її врегулюванні.

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