Медведчук: «спільного знаменника» для нового обміну полоненими поки що немає

Сторонам конфлікту на Донбасі наразі не вдалося знайти «спільний знаменник» для нового обміну полоненими, заявляє представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання на Донбасі, кум російського президента Віктор Медведчук.

Як заявив він в інтерв’ю «Бі-Бі-Сі», підготовка до другого етапу великого обміну триває відтоді, як наприкінці грудня відбувся перший етап, але говорити про точну дату цього наразі «дуже складно».

«На сьогодні з тих осіб, яких шукають невизнані «республіки» (угруповання «ДНР» і «ЛНР» – ред.) на території України, встановлено десь 104-109 людей. З тих, кого шукає українська сторона на непідконтрольній території, в Донецьку та Луганську, достовірно встановлено 37 людей. Це – цифри, які є предметом переговорного процесу, який не припинявся ні на хвилину», – заявив Медведчук.

За його словами, підтримувані Росією бойовики заявляють, що на другому етапі обміну необхідно застосувати принцип «всіх встановлених осіб на всіх встановлених». «Але українська сторона поки що не готова дати своє бачення цього питання і можливості такого обміну», – сказав Медведчук.

Він додав, що в української сторони є питання до тих, кого внесли в свій список бойовики. Зокрема, він підтвердив, що угруповання «ДНР» і «ЛНР» внесли у список на обмін зі свого боку п’ятьох екс-«беркутівців», яких судять за звинуваченнями у розстрілах на Майдані.

Медведчук також заявив, що минулого тижня був у Москві з питань, «у тому числі, звільнення громадян України, які утримуються в місцях позбавлення волі і притягуються до кримінальної відповідальності на території Росії. «Цей переговорний процес теж триває», – сказав він.

Наприкінці лютого президент України Петро Порошенко заявив, що кум російського президента Віктор Медведчук виявився найефективнішим у переговорах про звільнення українських заручників на Донбасі, бо рішення про звільнення ухвалює безпосередньо Володимир Путін.

До грудневого обміну полоненими процес звільнення заручників був заблокований протягом останніх 1,5 року.

27 грудня на Донбасі між українською стороною і підтримуваними Росією бойовиками відбувся обмін утримуваними особами. Він був запланований за формулою «306 (тих, видачі кого домагалися підтримувані Росією бойовики – ред.) на 74 (військових і цивільних, включених до списку на обмін Україною – ред.)». Українській стороні 27 грудня передали 74 людини, проте одна з них вирішила залишитися на непідконтрольній українській владі території. Київ передав бойовикам 233 людини.

За даними правозахисників, на сьогодні близько 60 громадян України позбавлені волі за політичними мотивами на території Росії і окупованого нею Криму. Міністерство закордонних справ України направило вже близько 300 нот до Росії з вимогою звільнити утримуваних там українців.

Станом на кінець січня в СБУ повідомляли, що в заручниках на непідконтрольних уряду територіях Донбасу перебувають 108 людей.