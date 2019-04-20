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20 Квітень 2019, Київ 15:42
Новини | Суспільство

«Донбас» Лозниці отримав премію Української кіноакадемії як найкращий фільм

Кадр із фільму Сергія Лозниці «Донбас»

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Стрічка Сергія Лозниці «Донбас» отримала премію української кіноакадемії «Золота дзиґа» як найкраший фільм, а сам він був відзначений як найкращий режисер та сценарист цього року.

Сценарій фільму «Донбас»​ заснований на документальних матеріалах. У ньому розповідають про події, що відбувалися на сході України. У центрі уваги – «люди, вимушені пристосовуватися до життя в умовах, коли розпадаються інститути влади, сімейні та професійні зв'язки, коли речі перестають називатися своїми іменами».

Кадр из фильма
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Премію глядацьких симпатій цього року отримав фільм “DZIDZIO перший раз”режисерів Михайла Хоми та Тараса Дроня, а найкращим документальним фільмом визнали «Міф» режисерів Леоніда Кантера та Івана Яснія.

«Золоту дзиґу» за найкращу чоловічу роль отримав Олег Москаленко (за роль Германа у фільмі «Дике поле» Ярослава Лодигіна), а Ірма Вітовська була відзначена за найкращу роль у стрічці «Брама» Володимира Тихого. За найкращі роль другого плану нагороду отримали Володимир Ямненко та Віталіна Біблів.

Церемонія вручення нагороди «Золота дзиґа» пройшла 19 квітня у Києві. Цього року це відбувалося втретє. До участі у конкурсі приймались фільми, прем’єри яких відбувалися протягом минулого року. Перелік лауреатів журі оголосило 19 березня.

2018-го року у номінації «найкращий фільм» перемогли «Кіборги».

Українська кіноакадемія – об'єднання фільммейкерів, створення котрого було ініційовано Одеським міжнародним кінофестивалем в 2016 році.

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