Фільм кримськотатарського режисера потрапив до конкурсу Каннського кінофестивалю

У конкурсній програмі Каннського кінофестивалю «Особливий погляд» покажуть фільм «Додому» кримськотатарського режисера Нарімана Алієва. Про це проекту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомила прес-служба режисера.

«Це велика честь – представити свою дебютну роботу на Каннському фестивалі. Про це мріє кожен кінематографіст, і я не був винятком. Ми довго і наполегливо йшли до того, щоб цей фільм відбувся. Я вдячний всій команді, яка працювала над проектом», – розповів Алієв.

Картина «Додому» розповідає історію кримського татарина Мустафи. Двоє його синів поїхали в Київ після анексії Криму. Розповідь починається з того, що гине його старший син Назім, і батько вирушає в столицю, щоб повернути молодшого сина Аліма додому, а старшого поховати в Криму згідно з мусульманськими традиціями.

Глава Держкіно України Пилип Іллєнко привітав Нарімана Алієва і зазначив: «Потрапляння української стрічки кримськотатарського режисера в конкурсну програму Каннського кінофестивалю – подія не тільки кінематографічна, а й соціально-політична. Уже другий рік поспіль фільм на важливу для України тему прозвучить в рамках значущого світового кіноподії. Для нас це вже перемога».

Головні ролі у фільмі «Додому» виконали Ахтем Сеітаблаєв (режисер «Кіборгів») і Ремзі Білялов. Продюсером картини став Володимир Яценко ( «Дике поле»), а виробництво взяла на себе кінокомпанія Limelite. Фільм створений за сприяння Міністерства культури України, а його міжнародними продажами буде займатися компанія Wild Bunch.

«Особливий погляд» – це друга за значимістю (після основного конкурсу) програму Каннського кінофестивалю. В різний час в ній перемагали режисери Йоргос Лантімос, Кім Кі Дук, Апічатпонг Вирасетакул і інші.

Наріман Алієв – кримськотатарський режисер, автор трилогії «Кримські історії» (короткий метр). Його фільм «Без тебе» був представлений в рамках Generation 14+ 66-го Берлінського кінофестивалю. У своїх роботах він досліджує тему сімейних взаємин, традицій і побуту кримських татар.

72-й Каннський кінофестиваль пройде з 14 по 25 травня.