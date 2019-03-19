Українська кіноакадемія оголосила номінантів премії «Золота дзиґа»

Українська кіноакадемія 19 березня оголосила номінантів кінопремії «Золота дзиґа».

Найбільше номінацій, по 12, отримали фільми «Брама» та «Дике поле».

«Найкращий фільм»:

«Брама», Володимир Тихий

«Гірська жінка: на війні», Бенедикт Ерлінгссон

«Дике поле», Ярослав Лодигін

«Донбас», Сергій Лозниця

«Коли падають дерева», Марися Нікітюк

«Найкращий режисер»:

Ярослав Лодигін, «Дике поле»

Сергій Лозниця, «Донбас»

Марися Нікітюк, «Коли падають дерева»

Антоніна Ноябрьова, «Герой мого часу»

Володимир Тихий, «Брама»

«Найкращий актор»:

Євген Бушмакін, «Герой мого часу»

Роман Луцький, «Секс і нічого особистого»

Олег Москаленко, «Дике поле»

Ярослав Федорчук, «Брама»

«Найкраща актриса»:

Ірма Вітовська, «Брама»

Анастасія Пустовіт, «Коли падають дерева»

Руслана Хазіпова, «Дике поле»

«Найкращий документальний фільм»:

«Домашні ігри», Аліса Коваленко

«Міф», Леонід Кантер, Іван Ясній

«Тато — мамин брат», Вадим Ільков

«Явних проявів немає», Аліна Горлова

Церемонія вручення кінопремії відбудеться 19 квітня.

У 2019 році кінопремію «Золота дзиґа» вручатимуть втретє. Минкулого року у номінації «найкращий фільм» перемогли «Кіборги».