Українська кіноакадемія оголосила номінантів премії «Золота дзиґа»

Українська кіноакадемія 19 березня оголосила номінантів кінопремії «Золота дзиґа».
Найбільше номінацій, по 12, отримали фільми «Брама» та «Дике поле».
«Найкращий фільм»:
- «Брама», Володимир Тихий
- «Гірська жінка: на війні», Бенедикт Ерлінгссон
- «Дике поле», Ярослав Лодигін
- «Донбас», Сергій Лозниця
- «Коли падають дерева», Марися Нікітюк
«Найкращий режисер»:
- Ярослав Лодигін, «Дике поле»
- Сергій Лозниця, «Донбас»
- Марися Нікітюк, «Коли падають дерева»
- Антоніна Ноябрьова, «Герой мого часу»
- Володимир Тихий, «Брама»
«Найкращий актор»:
- Євген Бушмакін, «Герой мого часу»
- Роман Луцький, «Секс і нічого особистого»
- Олег Москаленко, «Дике поле»
- Ярослав Федорчук, «Брама»
«Найкраща актриса»:
- Ірма Вітовська, «Брама»
- Анастасія Пустовіт, «Коли падають дерева»
- Руслана Хазіпова, «Дике поле»
«Найкращий документальний фільм»:
- «Домашні ігри», Аліса Коваленко
- «Міф», Леонід Кантер, Іван Ясній
- «Тато — мамин брат», Вадим Ільков
- «Явних проявів немає», Аліна Горлова
Церемонія вручення кінопремії відбудеться 19 квітня.
У 2019 році кінопремію «Золота дзиґа» вручатимуть втретє. Минкулого року у номінації «найкращий фільм» перемогли «Кіборги».
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