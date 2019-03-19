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19 Березень 2019, Київ 17:48
Новини | Суспільство

Українська кіноакадемія оголосила номінантів премії «Золота дзиґа»

Фільм «Дике поле» один із претенлдентів на головну нагороду національної кінопремії

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Українська кіноакадемія 19 березня оголосила номінантів кінопремії «Золота дзиґа».

Найбільше номінацій, по 12, отримали фільми «Брама» та «Дике поле».

«Найкращий фільм»:

  • «Брама», Володимир Тихий
  • «Гірська жінка: на війні», Бенедикт Ерлінгссон
  • «Дике поле», Ярослав Лодигін
  • «Донбас», Сергій Лозниця
  • «Коли падають дерева», Марися Нікітюк

«Найкращий режисер»:

  • Ярослав Лодигін, «Дике поле»
  • Сергій Лозниця, «Донбас»
  • Марися Нікітюк, «Коли падають дерева»
  • Антоніна Ноябрьова, «Герой мого часу»
  • Володимир Тихий, «Брама»

«Найкращий актор»:

  • Євген Бушмакін, «Герой мого часу»
  • Роман Луцький, «Секс і нічого особистого»
  • Олег Москаленко, «Дике поле»
  • Ярослав Федорчук, «Брама»

«Найкраща актриса»:

  • Ірма Вітовська, «Брама»
  • Анастасія Пустовіт, «Коли падають дерева»
  • Руслана Хазіпова, «Дике поле»

«Найкращий документальний фільм»:

  • «Домашні ігри», Аліса Коваленко
  • «Міф», Леонід Кантер, Іван Ясній
  • «Тато — мамин брат», Вадим Ільков
  • «Явних проявів немає», Аліна Горлова

Церемонія вручення кінопремії відбудеться 19 квітня.

У 2019 році кінопремію «Золота дзиґа» вручатимуть втретє. Минкулого року у номінації «найкращий фільм» перемогли «Кіборги».

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