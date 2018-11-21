Українська кіноакадемія додала дві номінації до кінопремії «Золота дзиґа»

В українській національній кінопремії «Золота дзиґа» з’являться номінації «Найкраща пісня» та «Найкращий монтаж», повідомила Українська кіноакадемія.

В організації розповіли, що церемонія вручення «Золотої дзиґи» відбудеться 19 квітня.

У кіноакадемії зазначили, що прийом заявок для участі в кінопремії стартує 3 грудня і триватиме до 21 січня. У конкурсі можуть брати участь повнометражні ігрові та анімаційні фільми, які були в українському кінопрокаті хоча б тиждень в період з 1 січня по 31 грудня 2018 року.

Крім того, до участі в «Золотій дзизі» допускають документальні, короткометражні ігрові, короткометражні анімаційні фільми, які були в українському прокаті хоча б тиждень або брали участь у конкурсі кінофестивалю із історією щорічної діяльності не менше п’яти років та наявністю професійного журі.

У 2019 році кінопремію «Золота дзиґа» вручатимуть втретє. Цьогоріч у номінації «найкращий фільм» перемогли «Кіборги».