Елтон Джон розкритикував цензурування фільму про себе в Росії

Співак Елтон Джон відреагував на рішення російського дистриб’ютора вирізати сцени одностатевого сексу з його фільму-біографії «Рокетмен».

«Ми у найрішучіший спосіб відкидаємо рішення догоджати місцевому законодавству та цензурувати «Рокетмена» для російського ринку», – йдеться в спільній заяві 72-річного британського співака та режисерів від 31 травня.

Також автори фільму зазначили, що кінокомпанія Paramount Pictures, яка фінансувала стрічку, показала себе «хоробрим та відважним партнером, який дозволив нам зробити фільм справжньою репрезентацією екстраординарного життя Елтона, як воно є».

«Те, що місцевий дистриб’ютор видалив окремі сцени, відмовивши аудиторії в можливості побачити фільм таким, яким його задумували – це сумне відображення того, в якому розділеному світі ми досі живемо і як можна досі настільки жорстоко не сприймати любов між двома людьми», – додають вони.

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Зі свого боку російська компанія «Централ Партнершип», яка здійснювала прокат стрічки в Росії, заявила, що виконує вимоги російського законодавства. У 2013 році в Росії ухвалили закон про заборону «пропаганди нетрадиційних сексуальних стосунків» неповнолітнім.

«Так, фільм був змінений відповідно до законів Російської Федерації», – повідомляє російська державна інформаційна агенція «ТАСС» із посиланням на неназваного представника компанії.

Про те, що з фільму «Рокетмен» у російському прокаті зникли окремі сцени, заявив ведучий телеканалу «Дождь» Михайло Козирєв. Кінокритики, які дивилися фільм на Каннському фестивалі, підтвердили цю інформацію.

У російській версії немає зокрема сцени з голими Елтоном Джоном і його менеджером Джоном Райдом. Із титрів також зник слайд зі словами про те, що музикант зустрів свою любов, і фото Елтона Джона з чоловіком.

Зі свого боку міністр культури Росії Володимир Мединський заперечив, що його відомство чи уряд загалом впливали на зміну фільму.