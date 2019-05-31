З фільму про Елтона Джона в Росії вирізали сцени з одностатевим сексом і наркотиками

У російському прокаті з біографічного фільму про Елтона Джона вирізали сцени з одностатевим сексом, наркотиками і чоловічими поцілунками. Про це на прем’єрі фільму «Рокетмен» у московському кінотеатрі «Жовтень» заявив ведучий телеканалу «Дождь» Михайло Козирєв. Кінокритики, які дивилися фільм на Каннському фестивалі, підтвердили цю інформацію.

У російській версії, прокат якої здійснює «Централ партнершип», немає, зокрема, сцени з голими Елтоном Джоном і його менеджером Джоном Райдом. Із титрів також зник слайд зі словами про те, що музикант зустрів свою любов, і фото Елтона Джона з чоловіком.

Американсько-британський фільм «Рокетмен», що розповідає про юність Елтона Джона і перші серйозні прориви в його кар’єрі, виходить у російський прокат 6 червня. Музикант наполягав на тому, щоб із нього нічого не вирізали, писала газета The Guardian.

Це не перший випадок, коли іноземні фільми в Росії зазнають цензури або стикаються з труднощами в прокаті через присутність у них персонажів-геїв.

Представники Мінкультури Росії 31 травня, на наступний день після прем'єри фільму в Росії, заявили, що відомство «не давало ніяких рекомендацій прокатнику». «Ніяких рекомендацій з приводу видалення сцен із зазначеної картини Мінкультури Росії не давало, це виключно рішення компанії-прокатника стрічки», – цитують російські новинні агенції слова представника Мінкультури Росії.

Елтон Джон – один із найуспішніших британських співаків і музикантів XX століття, за всю свою кар’єру він продав у США і Великій Британії більше альбомів, ніж будь-який інший британський соло-виконавець.

Фільм про британського музиканта зняв режисер Декстер Флетчер, головну роль в картині зіграв британський актор Терон Еджертон.