Росіянин звернувся до ЄСПЛ через переслідування геїв у Чечні

Громадянин Росії Максим Лапунов подав скаргу до Європейського суду з прав людини після того, як російські слідчі відмовилися відкривати провадження за його заявою про викрадення та катування чеченськими поліцейськими.

Лапунов – єдина людина, яка публічно виступила із заявою про те, що стала мішенню переслідування гомосексуальних людей у південному регіоні Росії. Його скаргу зареєстрували в Страсбурзькому суді 24 травня, повідомили юристи російської некомерційної організації «Комітет проти тортур».

За словами Лапунова, його викрали в столиці Чечні Грозному у березні 2017 року, близько двох тижнів утримували в місцевому відділенні поліції і били.

Адвокати Лапунова стверджують у скарзі, що Росія порушила право їхнього підзахисного не зазнавати тортур та піддала його «нелюдському і несумісному з людською гідністю поводженню чи покаранню», а також право на повагу до приватності та право не зазнавати дискримінації.

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Деталі щодо того, що сталося з Лапуновим, та інша інформація, яка їх підтверджує, дає юристам підстави вважати, що він став мішенню саме через те, що є геєм, заявляє в зверненні адвокатка Ольга Садовська.

Російський уряд та адміністрації президента Чеченської республіки Рамзана Кадирова, якого підтримує Кремль, відкидають заяви Лапунова як безпідставні. Російська влада дотримується цієї позиції навіть попри те, що уповноважена президента Росії з прав людини Тетяна Москалькова заявила про наявність усіх причин відкрити кримінальну справу.

Спеціальний доповідач ОБСЄ у своєму звіті в грудні 2018 року повідомив, що спілкувався з Лапуновим і «може підтвердити достовірність його слів».

Сам Максим Лапунов залишив Росію через побоювання за свою безпеку. Восени минулого року він повідомив про намір звертатися до ЄСПЛ після того, як суд у Росії підтримав рішення слідчих не починати розслідування за фактом його викрадення. Лапунов назвав це «своїм останнім шансом домогтися правосуддя в Росії».