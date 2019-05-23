«The New Times проти Росії»: журнал подав позов до ЄСПЛ

Журнал The New Times звернувся до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) після відхилення у Верховному суді Росії скарги на штраф у сумі 22,2 мільйона рублів (це майже 5 мільйонів гривень) і стягнення 30 тисяч рублів (12 тисяч гривень) з головного редактора видання Євгенії Альбац. Про це, як інформує російська служба Радіо Свобода, повідомив адвокат Вадим Прохоров.

«Подали в ЄСПЛ, розгляд триватиме довго, не один рік, на жаль, ЄСПЛ завалений російськими скаргами. Ми зверталися до Верховного суду, посилаючись на їхню власну постанову пленуму. У рішенні суду на сусідніх сторінках висновки суперечать один одному», – заявив Прохоров.

У жовтні 2018 року суд оштрафував журнал Євгенії Альбац The New Times за ненадання контрольному органу, «Роскомнагляду», даних про зарубіжне фінансування. Наприкінці січня 2019 року журнал виплатив штраф, оголосивши перед тим збір коштів серед своїх шанувальників.