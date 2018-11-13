У Росії видання The New Times зібрало 22 мільйони рублів на штраф

У Росії незалежне видання The New Times, яке «Роскомнагляд» оштрафував на 22,3 мільйона рублів, зібрало необхідну суму для виплати штрафу. Про це в соцмережах написала головний редактор журналу Євгенія Альбац.

Збір коштів видання оголосила 9 листопада.

Наприкінці жовтня представник ОБСЄ з питань свободи преси Арлем Дезір закликав владу Росії скасувати рішення про штраф. У поширеній 28 жовтня заяві представник ОБСЄ назвав цей штраф «надзвичайно високим», а рішення суду про його призначення – «безпрецедентним». За словами Дезіра, це рішення «шкодить свободі ЗМІ» в Росії. Він висловив надію, що скасування штрафу ухвалить апеляційна інстанція.

Суд у Москві оштрафував видання The New Times і його головного редактора Євгенію Альбац на 22 мільйони 250 тисяч рублів і на 30 тисяч рублів відповідно, визнавши їх винними в несвоєчасному поданні в «Роскомнагляд» даних про зарубіжне фінансування.

За словами Альбац, претензії влади пов'язані з тим, що фонд, через який виданню жертвували гроші, був визнаний «іноземним агентом». Вона зазначила, що оскаржуватиме постанову суду, але майже не вірить у можливість перегляду рішення, оскільки вважає його політичним замовленням.

Більше цікавих новин, які не потрапили на сайт, – у Telegram-каналі Радіо Свобода. Долучайтеся!