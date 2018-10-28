В ОБСЄ закликають владу Росії скасувати багатомільйонний штраф незалежному виданню

Представник ОБСЄ з питань свободи преси Арлем Дезір закликав владу Росії скасувати рішення про штраф у розмірі 22 мільйони рублів, який був накладений на видання The New Times, яке зараз публікується лише в інтернеті.

У поширеній 28 жовтня заяві представник ОБСЄ назвав штраф «надзвичайно високим», а рішення суду про його призначення – «безпрецедентним». За словами Дезіре, це рішення «шкодить свободі ЗМІ» в Росії. Він висловив надію, що скасування штрафу ухвалить апеляційна інстанція.

Суд в Москві оштрафував видання The New Times і його головного редактора Євгенію Альбац на 22 мільйони 250 тисяч рублів і на 30 тисяч рублів відповідно, визнавши їх винними в несвоєчасному поданні в «Роскомнагляд» даних про зарубіжне фінансування.

За словами Альбац, претензії влади пов'язані з тим, що фонд, через який виданню жертвували гроші, був визнаний «іноземним агентом». Вона зазначила, що оскаржуватиме постанову суду, але майже не вірить у можливість перегляду рішення, оскільки вважає його політичним замовленням.