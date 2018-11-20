Суд у Росії визнав законним штраф редактору журналу The New Times

Суд у російській столиці Москві 20 листопада визнав законним адміністративний штраф головному редактору журналу The New Times Євгенії Альбац. Вона має виплатити 30 тисяч рублів за несвоєчасне надання в наглядовий орган «Роскомнагляд» даних про іноземні джерела фінансування видання. Суд не задовольнив скаргу захисту та залишив чинною постанову суду першої інстанції, про що просила прокуратура.

Альбац заявила про репресивний характер рішень про штрафи.

У жовтні суд у Москві оштрафував інтернет-журнал The New Times і його головного редактора Євгенію Альбац на 22 мільйони 280 тисяч рублів. Невиплата штрафу означатиме банкрутство і закриття видання, яке існує з 1943 року.

Видання The New Times також оскаржило штраф. Позов журналу має бути розглянутий найближчим часом.

Видання оголосило збір коштів на сплату штрафу. За чотири дні вдалося зібрати понад 25 мільйонів рублів.

У Кремлі санкції проти журналу назвали законними. Скасувати штраф закликав представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір. Організація «Репортери без кордонів» назвала штраф ще одним ударом по незалежних засобах інформації в Росії.

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