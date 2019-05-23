«Справа Хізб ут-Тахрір»: у Росії суд залишив під арештом чотирьох кримських татар

Ростовський обласний суд російського міста Шахти залишив під арештом фігурантів другої «справи Хізб ут-Тахрір»

Ростовський обласний суд російського міста Шахти залишив під вартою фігурантів другого сімферопольського «справи Хізб ут-Тахрір», заарештованих в ході масових обшуків в Криму 27 березня - Тофіка Абдулгазієва, Аліма Карімова, Яшара Муедінова і Іззета Абдуллаєва. Про це повідомляє «Кримська солідарність».

За повідомленням активістів, людей, які прийшли підтримати обвинувачених, не пустили до зали суду, пояснивши це тим, що вони нібито не відповідають дрес-коду. Родичів також не пускали на засідання, однак запросили до залу на оголошення рішення суду.

Всі четверо обвинувачених перебувають в шахтинському СІЗО №4.

Співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії 27 березня провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об’єднання «Кримська солідарність». У ФСБ Росії підтвердили проведення обшуків в Криму.

27 і 28 березня Київський райсуд Сімферополя заарештував усіх затриманих активістів.

29 березня російські силовики затримали 24-го кримськотатарського активіста Едема Яячикова, який після масових обшуків у Криму перебував у розшуку.​