У Сімферополі суд визнав законним відкриття справи проти координатора «Кримської солідарності»

Підконтрольний Росії Київський районний суд анексованого Сімферополя 16 травня відхилив скаргу захисту арештованого в Криму координатора ініціативи «Кримська солідарність» Сервера Мустафаєва на неправомірність заведення кримінальної справи проти нього. Про це в Facebook повідомляє «Кримська солідарність».

«Суд скаргу відхилив. Постанову про порушення кримінальної справи за частиною 2 статті 205.5 щодо Мустафаєва Сервер суддя визнав законним, оскільки є законні і обґрунтовані причини для порушення кримінальної справ», – мовиться в повідомленні.

Засідання проходило у відкритому режимі.

«Застосування російського кримінального законодавства на території Криму є неправомірним відповідно до міжнародного законодавства. Кримінальне переслідування мене і моїх співвітчизників я вважаю політично мотивованим», – заявив на засіданні Сервер Мустафаєв.

21 травня 2018 року року в Криму було затримано координатор «Кримської солідарності» Сервера Мустафаєва і кримського татарина Едема Смаїлова. Звинувачення проти них долучили до бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір».

Після анексії Криму фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».