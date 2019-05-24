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24 Травень 2019, Київ 09:44
Новини | Міжнародні

Росія відмовила у візі Вікторії Нуланд

Колишній помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд

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Росія відмовила у візі колишньому помічнику держсекретаря США Вікторії Нуланд, повідомляє російська служба Радіо Свобода з посиланням на видання «Комерсант». Джерела видання в російському МЗС повідомили, що Нуланд перебуває в «чорному списку», складеному у відповідь на персональні санкції США щодо російських громадян.

Нуланд запитувала російську візу для участі в міжнародній конференції в Москві.

«Комерсант» пише, що на відміну від американського «чорного списку», російський у повному обсязі ніде не публікувався. Американці можуть дізнатися про заборону в’їзду до Росії вже після подачі документів на візу.

/**/ /**/ /**/ Колишня помічниця держсекретаря США в адміністрації президента Обами Вікторія Нуланд
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Видання нагадує, що російські офіційні особи критично ставилися до діяльності Нуланд із моменту її призначення на посаду помічника держсекретаря в 2013 році. Найбільш відомою в Росії вона стала після візиту в Україну під час Революції гідності наприкінці 2013 – на початку 2014 року. На початку травня Нуланд на слуханнях у Конгресі висловилася за посилення санкцій проти Росії.

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