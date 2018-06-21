Адміністрація Трампа не має комплексного підходу до Росії – Нуланд

Колишня помічниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що адміністрація президента Дональда Трампа має попередити Росію про жорстку відповідь у разі нової спроби втручання в американські вибори. Про це Нуланд сказала на слуханнях у сенатському комітеті з питань розвідки 20 червня.

«Ми припускали, що адміністрація Трампа йтиме далі тим шляхом, яким ішов Обама після виборів, і накладе додаткові санкції на Росію, але поки ми не бачимо з боку чинного президента США кроків із розробки комплексного, координованого підходу до Росії», – наголосила Нуланд.

Нуланд визнала, що зусилля адміністрації Обами з протидії російським операціям у кіберпросторі були недостатніми, щоб змусити Москву переглянути свою політику. Адміністрація усвідомила, наскільки масштабними були підривні дії Росії, тільки після аналізу, виконаного після виборів 2016 року, наголосила екс-чиновниця.

У США триває розслідування ймовірного втручання Росії в американські президентські вибори 2016 року. За даними американських спецслужб, за атаками на сервери Демократичної партії, що сталися два роки тому, стояло Головне розвідувальне управління Генштабу Збройних сил Росії.

На початку серпня 2017 року спецпрокурор Роберт Мюллер скликав велику колегію присяжних для розслідування «російського сліду» у виборах. Мюллер з’ясовує, чи була змова штабу Дональда Трампа з Кремлем з метою підірвати позиції кандидата в президенти від Демократичної партії Гілларі Клінтон.

Москва втручання у виборчий процес в інших державах категорично відкидає, Трамп називає це розслідування «полюванням на відьом».