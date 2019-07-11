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11 Липень 2019, Київ 15:05
Новини | Політика

Зеленський хоче призначити головою КМДА «свою людину» – Кличко щодо свого звільнення

Мер Києва і голова міськадміністрації Віталій Кличко

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Київський міський голова, голова Київміськадміністрації Віталій Кличко повідомив, що під час розмови із президентом України Володимиром Зеленським був поінформований про намір «призначити свою людину» на його крісло.

«Вчора ввечері в мене відбулася зустріч із президентом Зеленським. Говорили спокійно. Президент підтвердив чутки, що ходять давно. Про розділення повноважень в управлінні столицею. Голова КМДА – його вертикаль і він збирається туди призначити свою людину. Спасибі, що пообіцяв попередити, що не з преси я дізнаюся, коли саме це станеться», – сказав Віталій Кличко.

Він заявив, що вважає позбавлення обраного мера виконавчих повноважень «поверненням методів Януковича і позбавлення Києва самоврядування».

«Коли мер виконує декоративну функцію, а містом управляє призначена згори людина, яку кияни не обирають і яка, відповідно, перед громадою не має жодних зобов’язань. Такого немає в жодній європейській столиці, в жодному місті. І, я переконаний, і озвучив це: якщо так потрібно мати в столиці «свого» мера, нехай відбудуться дострокові вибори і нехай кияни оберуть того, кому довіряють», – йдеться в повідомленні.

В Офісі президента України інформації про зустріч Зеленського і Кличка 10 липня не оприлюднювали.

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У травні у Верховній Раді був зареєстрований законопроект, який пропонує розмежувати функції і повноваження мера Києва і голови столичної міськдержадміністрації.

Віталій Кличко є мером Києва з 5 червня 2014 року, а також головою КМДА – з 25 червня того ж року.

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