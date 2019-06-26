Кличко обіцяє оскаржити рішення суду про перейменування проспектів Бандери та Шухевича

Мер Києва Віталій Кличко обіцяє оскаржити рішення Окружного адміністративного суду Києва, який скасував рішення Київради про перейменування двох проспектів на честь Степана Бандери та Романа Шухевича.

«Йдеться про зміну в рамках декомунізації старих назв проспектів Московського і Ватутіна. І, по-друге: на наступній сесії Київради ми, за процедурою, ще раз ухвалимо рішення про відповідне перейменування радянських проспектів», – зазначив він.

Київська міська рада перейменувала Московський проспект в українській столиці на проспект Степана Бандери в липні 2016 року.

Київська міська рада проголосувала за перейменування проспекту генерала Ватутіна на проспект Романа Шухевича (головнокомандувача Української повстанської армії) в червні 2017 року.