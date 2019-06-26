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26 Червень 2019, Київ 10:24
Новини | Політика

Кличко обіцяє оскаржити рішення суду про перейменування проспектів Бандери та Шухевича

Кличко обіцяє оскаржити рішення Окружного адмінсуду

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Мер Києва Віталій Кличко обіцяє оскаржити рішення Окружного адміністративного суду Києва, який скасував рішення Київради про перейменування двох проспектів на честь Степана Бандери та Романа Шухевича.

«Йдеться про зміну в рамках декомунізації старих назв проспектів Московського і Ватутіна. І, по-друге: на наступній сесії Київради ми, за процедурою, ще раз ухвалимо рішення про відповідне перейменування радянських проспектів», – зазначив він.

Київська міська рада перейменувала Московський проспект в українській столиці на проспект Степана Бандери в липні 2016 року.

Київська міська рада проголосувала за перейменування проспекту генерала Ватутіна на проспект Романа Шухевича (головнокомандувача Української повстанської армії) в червні 2017 року.

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