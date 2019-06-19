Інститут національної пам’яті: присвоєння проспекту в Харкові імені Жукова суперечить закону

В Українському інституті національної пам’яті закликають харківського міського голову Геннадія Кернеса не підписувати рішення Харківської міської ради про перейменування проспекту Петра Григоренка на честь радянського військового командира маршала Георгія Жукова.

«Присвоєння імені Георгія Жукова будь-якому об’єкту топоніміки Харкова або будь-якого іншого населеного пункту на території України суперечитиме чинному законодавству», – стверджують в організації.​

Як пояснюють в Інституті, таке найменування проспекту суперечить не тільки закону про декомунізацію, а й закону про «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій».

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Цей закон забороняє присвоювати юридичним особа та об’єктам права власності імена людей, які обіймали посади в комуністичній партії, а також у вищих органах влади і управління СРСР, УРСР та інших радянських республік, працювали в радянських органах безпеки. Винятки становлять імена діячів, які пов’язані з українською наукою та культурою.

Водночас Георгій Жуков був маршалом Радянського Союзу і, поміж іншого, входив до Центрального комітету Комуністичної партії СРСР.

Юрист Інституту національної пам’яті Сергій Рябенко стверджує, що УІНП планує звертатися до Генеральної прокуратури щодо перевірки на факт порушення закону про декомунізацію, а також планує ініціювати позов до адміністративного суду щодо скасування рішення Харківської міської ради.

Голова Інституту Володимир В’ятрович, коментуючи це рішення харківських депутатів, застеріг Кернеса від його підписання.

«Якщо рішення буде підписане міським головою Кернесом, настане час для його персональної відповідальності за порушення закону», – зазначив В’ятрович.

19 червня Харківська міська рада під головуванням міського голови Геннадія Кернеса ухвалила рішення про перейменування проспекту імені дисидента генарала Петра Григоренка на честь маршала СРСР Геннадія Жукова. Таке рішення було ухвалене попри заперечення представників громадськості і окремих депутатів міської ради.

8 травня мер Харкова Геннадій Кернес закликав містян підтримати петицію про скасування перейменування проспекту на честь Петра Григоренка і повернення йому імені Георгія Жукова. Петиція набрала 5 588 підписів при необхідному мінімумі 5 тисяч.

Проспект Жукова був перейменований на проспект імені військового і дисидента часів СРСР Петра Григоренка у 2016 році на виконання вимог закону про декомунізацію.