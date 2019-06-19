Харківська міська рада проголосувала за повернення проспекту імені Жукова

Харківська міська рада проголосувала перейменування проспекту імені Петра Григоренка назад на честь маршала Жукова. Таке рішення депутати ухвалили 19 червня.

За проголосував 61 депутат, проти – жодного. 12 членів міської ради утрималися від голосування.

Під час обговорення петиції про скасування перейменування проспекту прихильники такого рішення апелювали до того, що закон про декомунізацію не поширюється на осіб, пов’язаних із вигнанням нацизму з України протягом Другої світової війни.

Позафракційний депутат Ігор Черняк, коментуючи цей аргумент, заявив, що рішення Харківської міської ради не посилається на закон про декомунізацію взагалі, натомість містить фактичну зміну назви. Він також зацитував законодавство щодо найменування юридичних осіб.

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«Забороняється присвоювати юридичним особам та об'єктам права власності імена або псевдоніми осіб, які обіймали керівні посади в Комуністичній партії, вищих органах влади і управління СРСР, УРСР і так далі. Є пряма заборона, передбачена законом. Є відповідні листи Українського інституту національної пам’яті, в яких також озвучена ця позиція. То що ми, той закон, що нам подобається, читаємо, той закон, що не подобається – не читаємо, чи як?» – спитав Черняк.

Попри це, голова Харківської міської ради Геннадій Кернес заявив, що перейменування «повертає історичну назву проспекту маршала Жукова».

Він також назвав «нахабним» знесення бюсту Жукова 2 червня 2019 року.

8 травня мер Харкова Геннадій Кернес закликав містян підтримати петицію про скасування перейменування проспекту на честь Петра Григоренка і повернення йому імені Георгія Жукова. Петиція набрала 5 588 підписів при необхідному мінімумі 5 тисяч.

Проспект Жукова був перейменований на проспект імені військового і дисидента часів СРСР Петра Григоренка у 2016 році на виконання вимог закону про декомунізацію.