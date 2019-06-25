Рішення про перейменування проспектів Бандери та Шухевича ухвалила суддя Чудак – депутат

Депутат Київської міської ради, голова фракції ВО «Свобода» Юрій Сиротюк назвав ім’я судді, яка 25 червня ухвалила рішення в справі про перейменування проспектів Степана Бандери та Романа Шухевича.

«І знову Окружний адмінсуд міста Києва. Суддя Чудак Олеся Миколаївна, до речі, суддя, що переслідувала майданівців, відмінила рішення Київради щодо перейменування проспектів Степана Бандери і Романа Шухевича у Києві. У позивачів… була «нульова правова позиція», тому суддя до останнього затягувала винесення чергового ганебного рішення», – твердить депутат Київради.

Позивачкою в справі була юристка, проросійська активістка Олена Бережна.

Окружний адміністративний суд Києва 25 червня скасував рішення Київської міської ради щодо перейменування проспектів Степана Бандери і Романа Шухевича в українській столиці. Про це раніше повідомили директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович, журналіст Олександр Рудоманов та правий активіст Сергій Мазур.

В’ятрович уточнив, що «суд частково задовольнив позовні вимоги», а «повний текст з мотивацією буде за 5 днів». Після цього буде подана апеляція.

Київська міська рада перейменувала Московський проспект в українській столиці на проспект Степана Бандери в липні 2016 року.

Київська міська рада проголосувала за перейменування проспекту генерала Ватутіна на проспект Романа Шухевича (головнокомандувача Української повстанської армії) в червні 2017 року.

Степан Бандера – український політичний діяч, ідеолог і теоретик українського націоналістичного руху, провідник Організації українських націоналістів. Народився 1 січня 1909 року в селі Старий Угринів Калуського району на Івано-Франківщині. Загинув 15 жовтня 1959 року в Мюнхені від рук агента КДБ Богдана Сташинського.