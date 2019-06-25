Суд у Києві скасував перейменування проспектів Степана Бандери і Романа Шухевича

Окружний адміністративний суд Києва 25 червня скасував рішення Київської міської ради щодо перейменування проспектів Степана Бандери і Романа Шухевича в українській столиці. Про це повідомили журналіст Олександр Рудоманов та правий активіст Сергій Мазур.

Суд іще не оприлюднив це рішення офіційно.

«Проспектів Бандери і Шухевича більше немає. Їм повернули старі назви. Більше року тривала ця битва. Були затяжні суди та акції, на більшості з яких ми брали безпосередню участь. Іноді прихильники Росії непритомніли прямо посеред вулиці. І сьогодні суд постановив все повернути назад… Реванш такий. У нас забирають пам'ять про наших героїв і повертають совок», – написав Мазур у Facebook.

Активіст додав, що відбудеться подача апеляції.

«Подяка адвокату Дмитру Біловчуку за пророблену роботу. Ще все попереду. «Борітеся – поборете», – вказав Мазур.

​Київська міська рада перейменувала Московський проспект в українській столиці на проспект Степана Бандери в липні 2016 року.

Київська міська рада проголосувала за перейменування проспекту генерала Ватутіна на проспект Романа Шухевича (головнокомандувача Української повстанської армії) в червні 2017 року.

Степан Бандера – український політичний діяч, ідеолог і теоретик українського націоналістичного руху, провідник Організації українських націоналістів. Народився 1 січня 1909 року в селі Старий Угринів Калуського району на Івано-Франківщині. Загинув 15 жовтня 1959 року в Мюнхені від рук агента КДБ Богдана Сташинського.